Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gözaltına alındı.
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gözaltına alındı.
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