Özgür Özel Antalya'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etmek ve 'Halk Buluşması'na katılmak için Antalya'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Havalimanı VIP Salonu'nda CHP Antalya milletvekilleri, il başkanı, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Özgür Özel, ardından kent merkezinde bir otele geçti.

Özgür Özel CHP İl Başkanlığı’nı ve Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Muhittin Böcek'i ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Özel, saat 20.00'de de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak.