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        Özgür Özel cezaevinde Muhittin Böcek'i ziyaret etti (3)

        ÖZEL'İNCEZAEVİ ZİYARETİ 1 SAAT SÜRDÜAntalya programı kapsamında CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özgür Özel, Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:21
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        Özgür Özel cezaevinde Muhittin Böcek'i ziyaret etti (3)
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        ÖZEL'İNCEZAEVİ ZİYARETİ 1 SAAT SÜRDÜ

        Antalya programı kapsamında CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özgür Özel, Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Özel’in saat 16.30’da Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde tutuklu Muhittin Böcek’e ziyareti 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklamada bulunulmadı. CHP Genel Başkanı Özel, bu ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi karşısındaki otele geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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