'Yapay zeka ve sosyal medya yalnızlaştırıyor'

AKDENİZ Üniversitesi’nden (AÜ) Doç. Dr. Ali Erdoğan, sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarının bireyleri yalnızlaştırdığına dikkati çekerek, “Yapay zeka uygulamalarıyla psikolojik destek almak, ruhsal sorunları artırabiliyor" dedi.

Yapay zeka, internet ve sosyal medya gibi dijital uygulamalar günlük yaşamı kolaylaştırsa da ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Son yıllarda tüm dünyada dijital bağımlılık oranları hızla artarken, buna bağlı depresyon, kaygı bozuklukları ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklarda da yükseliş gözleniyor.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erdoğan, gençler arasında internet ve sosyal medya kullanımının artmasının, bireylerin yalnızlaşmasına ve duygusal ilişkilerden uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi. Yapay zekanın yaşamın her alanına hızla dahil olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Erdoğan, “Yapay zeka hepimiz için kazanımlar sağladı. Son dönemde internet, sosyal medya, dijital uygulamalar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, ruhsal sorunları da artırdı. Yalnızlaşmaya, insanların bireyselleşmesine sebep oluyor. Yalnızlaşma ve bireyselleşme, özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, sosyal fobi gibi hastalıkların hızla artmasına neden oluyor" dedi.