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        Denizde Türk bayraklı '15 Temmuz' farkındalığı

        ANTALYA'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma üyesi 10 dalgıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:40
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        Denizde Türk bayraklı '15 Temmuz' farkındalığı
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        ANTALYA'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma üyesi 10 dalgıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma üyesi 10 dalgıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kaleiçi'nde yer alan yat limanında bir araya geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan ekip üyeleri, dalgıç kıyafetlerini giydikten sonra 9x12 ebadındaki Türk bayrağını alarak, sıra halinde denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 15 metre açığa giden dalgıçlar, Türk bayrağını açtı. Bir süre deniz yüzeyinde bekleyen ekip, daha sonra açtıkları bayrakla kıyıya döndü.

        'HAİN GECEYİ UNUTTURMAMAK ADINA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

        İHH Antalya arama kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, "Bugün 15 Temmuz nedeniyle buraya geldik. O hain geceyi ve kalkışmayı unutturmamak için farkındalık oluşturmak istedik. O gün de o kalkışmayı duyduğumuz an, Antalya'da İHH arama kurtarma ekibi olarak bazı ilgili binaların önüne gelerek eylemlerde bulunduk, nöbet tuttuk. Bugün de yaptığımız etkinlikle beraber farkındalığı sürdürmek istedik. Arkadaşlarımla beraber denizde büyük Türk bayrağını açtık" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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