Fadim'i 9 kurşunla öldüren eşi ile kaçmasına yardım edene ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ve kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Fikret İnal’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı. 5'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 5'inci duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede sanık avukatları Savaş Temirhanoğulları hakkında akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını ve maktulün tırnağında bulunan DNA'nın araştırılmasını istedi. Sanık Temirhanoğulları ise rapor talebine, “Ben burada boğazımı kesecektim. Yanıma gelen cezaevi personeli şahit. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Avukatlarıma katılıyorum" dedi. 'SANIK DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR'

Maktulün annesi Mediha Saçlı, “Sanık duygu sömürüsü yapıyor. 'Kendimi kesecektim' diyor ve bilerek söylüyor. Çocuğumu planlayarak öldürdü. Barışmaya gelen insan, güvenlikli kapıdan çıkardı. Bu adam arka kapıdan çıkıyor. Kızım Savaş'ın ailesinden yardım istedi ama edilmedi. Dışarda öldüreceklerdi ama kızım gitmediği için evde öldü. Benim çocuğum öldü, 3 torunum annesiz kaldı" diye konuştu. MÜTALAA VERİLDİ Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Savaş Temirhanoğulları için 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, sanık Fikret İnal yönünden ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulundu. 'SUÇLU OLSAM KAÇARDIM' Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İnal, “Ben vicdanen suçlu olmadığımı biliyorum. 3 celse tutuksuz yargılandım. Suçlu olsam kaçardım. Ani gelişen bir olaydı. Biz oraya barışmaya gittik. Biz zaten gece çalışan insanlarız. Kastımız yoktu. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TASARLANAN BİR DURUM DEĞİLDİ' Suçlamaları kabul etmeyen sanık Temirhanoğulları ise “Eşimin ailesinin verdiği ifadeler yalan. Kızımı bir kere 'torunum' diye sevmişler mi? Tasarlanan bir durum değildi" dedi. Mahkeme heyeti her 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 'EMSAL BİR MÜTALAA OLDU' Duruşma sonrası mütalaayı değerlendiren Önce kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, “Fadim'i öldüren Savaş'ın avukatları tarafından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınması istendi. Mahkeme bunun dava sürecini uzatmaktan başka bir talep olmadığını anladı ve reddetti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türkiye'de emsal olacak önemli bir mütalaa verildi. Öldüren koca Savaş için hem tasarlayarak hem de eşi öldürmeden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Emsal karar ise öldüren katil kocanın yanında bulunan Fikret İnal hakkında. Mahkeme, 'Fikret İnal müşterek faildir' dedi. Fadim'in eşinin nasıl cezalandırılması gerekiyorsa Fikret de o sırada kocanın yanında tetiği çeken gibi fail olarak değerlendirildi. Hiçbir indirim uygulanmaması gerektiği de belirtildi" diye konuştu.