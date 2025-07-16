Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Savaş T, cinayeti tasarlamadığını iddia etti.

        Vicdanen kendini suçlu hissetmediğini dile getiren sanık, "Üç celse tutuksuz yargılandım. Suçlu olsam kaçardım. Ani gelişen bir olaydı. Oraya barışmaya gittik. Zaten gece çalışan insanlarız. Kastımız yoktu. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Maktulün annesi Mediha S. ise "Çocuğumu canice, planlayarak öldürdü. Barışmaya gelen insan güvenlikli kapıdan çıkar. Bu adam arka kapıdan çıkıyor. Kızım Savaş'ın ailesinden yardım istedi ama edilmedi. Dışarda öldüreceklerdi ama kızım gitmediği için evde öldü. Benim çocuğum öldü. 3 torunum annesiz kaldı." diye konuştu.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Savaş T'nin "eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından, sanık Fikret İ'nin de cinayete iştirak ettiği için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Cumhuriyet savcılığı emsal bir mütalaa sundu"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Mediha S., çocuğunun 9 kurşunla öldürüldüğünü ifade ederek, "Çocuğumu yatağında öldürmüşler. Bir de 'İsteyerek öldürmedik' diyorlar. Nasıl isteyerek değil. Çocuğum sizin geldiğinizi bilse balkondan aşağı atardı kendini. Canım yanıyor. Benim çocuğum gitti." ifadelerini kullandı.

        Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Müjde Tozbey duruşmada sanık Savaş T'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınması talebinin mahkeme heyetince reddedildiğini söyledi.

        Sanık Savaş T. için "tasarlayarak kasten öldürme" ve "eşe karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendiğini belirten Tozbey, şunları kaydetti:

        "Öldüren katil kocanın yanında bulunan Fikret İ. hakkında da çok önemli bir talepte bulunuldu. Mütalaada F.İ'nin müşterek fail olduğu belirtildi. Yani kocası Fadim'i öldürdüğünde ne yapmışsa, nasıl cezalandırılması gerekiyorsa Fikret İ. de o sırada kocanın yanında tetiği çeken gibi fail olarak cezalandırılmalıdır denildi. Antalya Cumhuriyet savcılığı emsal bir mütalaa sundu. Hem katil koca Savaş T. hem de onun yanında olan Fikret İ. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Hiçbir indirim uygulanmaması gerektiğini de belirtti."

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

        Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Fikret İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, Fikret İ. ise serbest bırakılmıştı.

        Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada mahkeme heyeti sanık Fikret İ'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)
        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)
        Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu
        Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyar...
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyar...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 15 Temmuz konseri düzenledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 15 Temmuz konseri düzenledi