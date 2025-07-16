Antalya&#39;da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde son bir haftada çalışmalar gerçekleştirdi.Operasyonlarda, &quot;5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek&quot; suçuna ilişkin 6 olayda 12 şüpheliye adli işlem yapıldı.Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.Aramalarda, 28 bin 300 kaçak makaron, 5 bin 926 kaçak sigara, 608 kaçak emtia, 74 kaçak elektronik sigara ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.