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        Antalya'da motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde refüje ve trafik levhasına çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü, yanındaki genç ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:50
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        Antalya'da motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde refüje ve trafik levhasına çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü, yanındaki genç ise yaralandı.

        Ahmet Günay'ın (18) kullandığı 07 CDY 671 plakalı motosiklet, Beymelek Mahallesi D400 Kara yolunda önce refüje, ardından trafik levhasına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan Aras Sevinç (18) ise yaralandı. Yaralı, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren gencin, Demre Ziraat Odası Genel Sekreteri İlker Günay'ın oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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