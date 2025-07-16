Antalya'da motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Motosiklette yolcu olarak bulunan Aras Sevinç (18) ise yaralandı. Yaralı, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde refüje ve trafik levhasına çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü, yanındaki genç ise yaralandı.

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