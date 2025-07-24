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        Bakan Fidan'dan Rusya ile Ukrayna görüşmesine ilişkin paylaşım

        DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turuna ilişkin paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 01:41 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:45
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        Bakan Fidan'dan Rusya ile Ukrayna görüşmesine ilişkin paylaşım
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        DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turuna ilişkin paylaşım yaptı.

        Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarımız doğrultusunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin üçüncü turuna İstanbul’da ev sahipliği yaptık. Taraflara, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize olan güvenlerinden ötürü müteşekkiriz. Yapılan görüşmelerde, savaş esirleri ve asker naaşlarının değişimi, ayrıca sivillerin ve çocukların karşılıklı olarak ülkelerine dönmeleri konularında ilave adımlar atılmasına karar verildi" dedi.

        Her iki taraf arasında en az 1200 kişi olmak üzere bir grup savaş esirinin değişimi konusunda mutabakata varıldığını açıklayan Bakan Fidan, "Her iki taraftan en az 1200 kişi olmak üzere, bir grup savaş esirinin daha değişimi yönünde mutabakata varıldı. Heyetler, ateşkes konusunda teknik görüşmeleri yoğunlaştırmak ve pozisyonlarını yakınlaştırmak için atılabilecek adımları da ele aldılar. Ayrıca siyasi, insani ve askeri konularda çalışma grupları tesis etme fikri üzerinde çalışma kararı aldılar. Bir bütün olarak bakıldığında, müzakerelerin daha yapıcı ve sonuç odaklı bir istikamette ilerlediğini memnuniyetle müşahede ettik" ifadelerini kullandı.

        Müzakerelerin sabırla yürütülmesi gereken süreçler olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Müzakereler sabırla yürütülmesi gereken bir süreçtir. Her yeni kazanım tarafları barışa bir adım daha yaklaştırmaktadır. Tarafların çözüm yolunda ortak irade inşasına bir tuğla daha eklendi. Uluslararası toplumun, ülkemizin kolaylaştırıcılığında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere olan ilgi ve desteği, aynı zamanda küresel düzeyde barışa duyulan özlemin bir yansımasıdır. Savaşın ilk gününden bu yana çözüm için çabalayan ülkemiz, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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