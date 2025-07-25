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        Antalya'da 3 ayrı orman yangını (3)

        ANONSLARLAEVLER TAHLİYE EDİLDİAntalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:05
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        Antalya'da 3 ayrı orman yangını (3)
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        ANONSLARLAEVLER TAHLİYE EDİLDİ

        Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 186 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

        MURATPAŞA KISMEN KONTROL ALTINDA

        Aksu ilçesindeki yangın, iki eve sıçradı. Evlere sıçrayan alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının başladığı, rüzgarın etkisiyle yangının tekrar büyümemesi için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

        MANAVGAT'TA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Manavgat ilçesine bağlı Değirmenli Mahallesi'nde de yerleşim yerlerine yakın noktadaki çalılık alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangının bölgedeki evlere ve tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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