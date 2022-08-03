Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Finike-Elmalı Sanayi Kavşağı'nda, Uğur Filiz'in (35) kullandığı 07 EPM 20 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz çıkan plakası tespit edilemeyen traktöre çarpmamak için ani manevra sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemal, Kezban ve Melek Filiz yaralandı. Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Filiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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