Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 512 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramada ekipler 6 kilo 512 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 5 bin 300 lira ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.









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