31. Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları yarın başlayacak

ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 31. Alanya Triatlon Yarışları yarın başlayacak.

Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliği taşıyan organizasyon kapsamında Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Kupası da gerçekleştirilecek.

Hafta sonu yapılacak organizasyonun Alanya Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısında konuşan TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, büyük bir triatlon şehri olarak Alanya'nın hafızalarda önemli yer edindiğini söyledi.

Alanya'nın dünyada üst üste organizasyon yapan iki lokasyondan biri olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Geçen yıl yaptığımız yarış, Avrupa Triatlon Federasyonu tarafından en başarılı organizasyon ödülünü aldı. Yerel yöneticilere, başta belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon onların desteğiyle bu noktaya geldi." dedi.

Yalçınkaya, Avrupa Kupası'nda elit erkeklerde 24 ülkeden 70, elit kadınlarda 25 ülkeden 50, Paratriatlon Dünya Kupası'nda ise 27 ülkeden 80 sporcunun yarışacağı bilgisini verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin bölge ve ülke için anlamlı bir organizasyona yıllardır ev sahipliğini yaptığını belirtti. 31. Uluslararası Alanya Triatlonu'nun sürekliliği olan dünyada iki noktadan biri olduğunu hatırlatan Yücel, "Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'nın şehrimizde düzenlenmesi Alanya'mıza verilen değeri gösteriyor. Coğrafi yapısı, iklimi, denizi, güneşi ve kumuyla Alanya'nın yıllardır tercih edilmesinden her bir birey olarak mutluyuz." diye konuştu.

Yücel, ulusal ve uluslararası 27 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun 2 gün boyunca yarışacağını sözlerine ekledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise yılda 300'ün üzerinde ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya'nın sporu, sporcuyu sevgiyle bağrına basan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu heyecan ve sevgiyle bugün Alanya'da 31. kez triatlon yapıldığını ifade eden Gürhan, katılan ülke ve sporculara teşekkür etti.

Milli sporcu Gültigin Er ise burada bulunduğu için onurlu ve gururlu olduğunu kaydetti. Başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptıkları için ülke adına mutlu olduğunu vurgulayan Er, "Olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tek başına olmuyor. Federasyonumuz destekleriyle bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarın başlayacak yarışlar pazar günü sona erecek.





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