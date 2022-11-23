Finike Kaymakamı Çelik muz seralarını gezdi

ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve beraberindeki heyet ilçedeki muz seralarını gezerek bilgi aldı.

İlçede muz üretimine başlayan Kaan Osman Sarıoğlu'nun seralarında incelemelerde bulunan Çelik'e İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin eşlik etti.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Finike denilince akla portakal gelmektedir. İlçemizde 190 bin ton civarında portakal üretimi, 10 bin ton da limon ve mandalina üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında Finike de çiftçiler, üretim maliyetlerinden tasarruf etmek için daha kazançlı alternatif ürün arayışına yöneldi." diye konuştu.

Çelik, maliyet ve işçiliği açısından avantaj sağlayan örtü altı muz yetiştiriciliğine ilçede ilginin giderek arttığını söyledi.

İki yıl önce devlet teşvikli sera kurarak muz üretimine başladığını belirten üretici Sarıoğlu da "Muzun getirisi büyük maliyeti ve işçiliği çok az. Normal seramıza domates gibi ürün diksek bile muzdan aldığımız geliri alamayız. Artık işçi bulmak zor ve işçi maliyeti yüksek. Muz kışın soğuğa karşı dayanıklı, ısıtma sistem derdimiz yok. Kısacası maliyet düşük, kazancı yüksek. Muz üretimi yapacak çiftçi kardeşlerimize öneriyorum." dedi. ​​​​​​​

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