Batı Akdeniz'in ihracatı 2,3 milyar dolar oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 330 milyon 618 bin 407 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin 1 Ocak-30 Kasım döneminde gerçekleşen ihracatının yüzde 1,99 arttığını belirtti.

Kasımda en fazla ihracatın 59,8 milyon dolarla yaş meyve sebze sektöründen gerçekleştirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın kasım ayına göre aynı ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Maden ve metaller sektörünün ise 31 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer aldığına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 8,9 oranında düşüşle 24,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkmayı sürdüren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz kasımda da geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 18,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."

Çavuşoğlu, iklimlendirme sanayi sektörünün kasımda ciddi bir çıkış yakaladığını ve yüzde 193,5 artışla 13,3 milyon dolarlık ihracat yaptığını ifade etti.

En fazla ihracat yaptıkları ülkelere ilişkin Çavuşoğlu, "Kasımda Antalya, Burdur ve Isparta'dan 130 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Rusya yüzde 98,23 oranında artış ve 23 milyon dolarla kasımda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa pazarındaki büyüme rekorlarla devam ediyor"

Kasımda Çin'e gerçekleştirilen ihracatın 13,8 milyon dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Bulgaristan sınırında yaşanan sorunların Almanya pazarında kayıplara neden olduğunu dile getirdi.

Bölgeden 11 aylık dönemde ise en fazla ihracatın 175,5 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'yı ikinci sırada Rusya izledi ve bu ülkeye ihracat yüzde 6,40 oranında artışla 171,2 milyon dolar oldu. Çin'e gerçekleşen ihracat yüzde 37,78 gerilemeyle 168,5 milyon dolar oldu. Hollanda, bölgemiz ihracatında önemli bir aktör olmaya başladı. İhracatın sürekli arttığı Avrupa pazarı her ay rekorlar kırarak büyümeyi sürdürüyor. Bölgemizden Hollanda'ya yüzde 69,91 oranında artışla 115,1 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Beşinci sırada yer alan ABD de bölgemizin önemli bir pazarı haline geldi. ABD'ye ihracatımız yüzde 20 artışla 114,1 milyon dolar oldu."

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