Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 C 2119 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü yangından yara almadan kurtuldu.

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