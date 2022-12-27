Güney Kariyer Fuarı'na 50 bin öğrencinin katılması bekleniyor

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 27-28 Şubat'ta düzenleyecekleri Güney Kariyer Fuarı'na (GÜNKAF) 300 firma ve 50 bin öğrencinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Özkan, Rektörlük Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamındaki GÜNKAF'a ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde organize edilecek fuarın önemini işaret eden Özkan, GÜNKAF'ın bölgede yapılacak en büyük kariyer fuarı olma özelliği taşıdığına dikkat çekti.

Fuara katılımın yoğun olacağını vurgulayan Özkan, "27-28 Şubat 2023'te düzenlenecek fuarımıza 300 firmanın ve yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımını bekliyoruz." dedi.

Öğrencilerin okurken kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Diploma tek başına yeterli olmuyor. Öğrencilerimizin kendilerini donatmaları ve erken evrede ne yapacaklarına karar vermeleri çok önemli. Çalışma hayatına erken kazandırmanın en güzel yanlarından biri de bu fuarlardır. Bu anlamda fuarımızın büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Özellikle istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlaması açısından çok kıymetli. Öğrenciler, sektörü yakından tanıyabilecek."

Özkan, katılımcı firmaların öğrencilerin CV'lerini toplayıp, onlarla mülakat yaparak, onlara yönelik seminerler düzenleyecek olmalarının iki taraflı bir etkileşimin olmasını sağlayacağını aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel fuar hakkında bilgilendirmede bulundu.

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