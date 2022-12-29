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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil sıkı korunuyor

AA

Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil sıkı korunuyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya Adliyesi Adli Emanet Bürosunun deposunda, adaletin tecellisi için önemli olan yaklaşık 84 bin delil titizlikle muhafaza ediliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binasında yer alan adli emanet deposunun kapılarını ilk kez AA ekibine açtı.

Yargılama sürecince önemli delil olabilecek bir taş veya odun parçasının bile korunduğu adli emanete, çeşitli güvenlik tedbirleri yerine getirilerek girilebiliyor.

Kumar makinesinden elektrikli süpürgeye, koltuk değneğinden samuray kılıcına, teyp ve televizyondan bidonlara, kırık şemsiyeden para basma makinelerine kadar birçok suç delili, adli emanetteki bölmelerde saklanıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Yurdusev, AA muhabirine, Adli Emanet Bürosu'nda savcı, yazı işleri müdürü, 9 katip ve 3 hizmetli olmak üzere 14 kişinin görev yaptığını söyledi.

Adli emanette, suçlarla ilgili deliller, uyuşturucu ve silahların saklandığı bölümlerin yer aldığını belirten Yurdusev, uzun namlulu silahların jandarma deposunda muhafaza edildiğini kaydetti.

Altın gibi değerli madenlerin ancak iki kişinin aynı anda açabildiği özel kasalarda saklandığını vurgulayan Yurdusev, paraların ise banka hesabında tutulduğunu bildirdi.

Yurdusev, üzerinde kan veya benzeri izler bulunan delil niteliğindeki paraların ise adli emanette korunduğunu dile getirdi.

Emanet depolarının 24 saat güvenlik kameralarıyla takip edildiğine ve görevliler dışında kimsenin giriş yapamadığına dikkati çeken Yurdusev, "Adli emanet depolarında belirli zamanlarda denetimler ve sayımlar yapılıyor. Gururla söylüyorum, şu ana kadar adli emanetten bir toplu iğne bile kaybolmadı. Herhangi bir emanet eşyasının kaybolduğuna dair bilgi ve soruşturma mevcut değil." dedi.

- "Uyuşturucular komisyon huzurunda imha ediliyor"

Başsavcı Vekili Ömer Yurdusev, adli emanet deposunda 11 bin 527'si bu yıl getirilen toplam 84 bin civarında emanet bulunduğunu kaydetti.

Yargı süreçleri tamamlanmış emanetlerin müsaderesiyle (işlenen bir suçla ilgili bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması) ilgili kararlar talep edeceklerini dile getiren Yurdusev, uyuşturucu maddelerin ise imha edileceğini belirtti.

Yurdusev, uyuşturucuların soruşturma ve kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra oluşturulan komisyonunun huzurunda önceden belirlenmiş fabrikaların yüksek ısılı yanma odalarında imha edildiğini bildirdi.

- "Toplu iğnenin bile kaybolmaması devlete güven için önemli"

Ceza hukukunda amacın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu anlatan Yurdusev, şöyle devam etti:

"Adli emanetler, gerçek suçluların ortaya çıkarılması, masum insanların cezayla karşılaşmaması için çok önemli. Buradaki işlemlerin doğru yapılması, adalet mekanizmasının sağlıklı yürümesi için önem arz ediyor. Yerine göre küçük bir iz, kan ve tükürük bile çok önemli. Bunların iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Adli emanetteki bir toplu iğnenin bile kaybolmaması devlete güven için önemli. Bu nedenlerle adli emanetlere özen gösteriyoruz, çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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