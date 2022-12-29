Alanya'da engelli bireyler için yeni yıl etkinliği düzenledi

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ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini yeni yıl kapsamında düzenlediği etkinlikle ağırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde yapılan 'yılbaşı' etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri yer aldı.

Etkinliklerde, köpük balon gösterisi, illüzyon gösterisi ve balon şov gösterileri sergilendi. Engelli bireylere pamuk şeker, patlamış mısır, yiyecek ve içecekler ile yılbaşı süsleri dağıtıldı.



Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, etkinlikle ilgili açıklamasında salgın dolayısıyla uzun bir süredir yapamadıkları etkinli yeniden gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.



Merkezde 3 bine yakın engelli vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisini veren Doğan, "Engelli bireyler ve ailelerini eğlenirken görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.

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