Akdeniz Üniversitesinin 40. yılı törenle kutlandı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılının kutlanması ve akademisyenlerin unvan alması amacıyla tören düzenlendi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki programa AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başsavcı Vekili Adnan Tabar, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Rektör Özkan, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, akademik kadrosuyla fiziki altyapısıyla bölgenin ve ülkenin köklü üniversitelerinden biri olduklarını söyledi.

Üniversitenin 40'ıncı, tıp fakültesinin 50'inci yılını kutladıklarını ifade eden Özkan, rektörlük görevinin ilk gününden beri Akdeniz Üniversitesini bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteyi dünyada ön sıralara taşımak için öncelikle güçlü ve zayıf gördükleri yanları ve sonrasında çağın getirdiği tehditleri analiz ederek, yeni fırsatlar yakalamak için yol haritası belirlediklerinin altını çizen Özkan, "Üniversitemiz sağlık alanında Türkiye çapında marka haline geldi. Organ nakli alanındaki birikimlerimizle ilkleri gerçekleştirerek tüm dünyaya üniversitemizi beraber tanıttık." dedi.

- "Hastanenin 26 milyon olan aylık geliri 90 milyona ulaştı"

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin yabancı hasta sayısı ve geliriyle hak ettiği noktaya geldiğini belirterek "Göreve geldiğimizde hastanemizin 26 milyon lira olan aylık gelirini her ay arttırarak, Kasım 2022 itibarıyla 90 milyon liraya ulaşmıştır. Bu seviyeye gelmesi, ülkemiz ekonomisi ve Antalya ekonomisine ciddi katkısı oldu." diye konuştu.

Törende, konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi 2022 Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Mühendislik alanında Prof. Dr. İrfan Turhan, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Engin Karadağ ve Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Hilmi Uysal'a ödülleri verildi.

Program, Akademik Biniş Giyme Töreni ile sona erdi.



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