Antalya'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da seyir halindeyken alev alan içinde yolcu bulunmayan otobüs kullanılmaz hale geldi.

Antalya-Burdur Karayolu Dağbeli mevkisinde, Nadir K. idaresindeki 34 GDS 285 plakalı özel bir turizm şirketine ait içinde yolcu bulunmayan otobüs seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü yangından yara almadan kurtuldu.

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