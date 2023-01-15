TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen eleme müsabakalarında sporcular mücadele etti.

Müsabakalarda, Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü ve Ankara Golf Kulübü yer aldı.

İki gün oynanan sıralama turnuvası sonrası oyuncuların müsabakalardaki en düşük skoru değerlendirildi.

TGF Türkiye Golf Turu, bu yıl kadınlarda ve erkeklerde, A ile B olmak üzere iki kategoride organize edilecek.





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