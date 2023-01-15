İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan oldu

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ANTALYA (AA) - İYİ Parti Antalya 2. Olağan İl Kongresi'nde Vahdet Afşin Karacan il başkanı seçildi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlerde, Semih Tayfur, Ahmet Aydın ve Vahdet Afşin Karacan il başkanlığı için yarıştı.

Tayfur'un konuşması sırasında salonda gerginlik yaşandı, divan kurulu üyeleri Tayfur'u sözleri dolayısıyla uyardı.

Sandıkların açılması için yapılan kontrollerde ise Tayfur ve Aydın'ın listelerinin eksik şablonlara göre hazırlandığı duyuruldu. Bunun üzerine her iki aday da listelerini yeniden hazırladı.

Eksiklik nedeniyle oy kullanma sürecinin gecikmesine üyeler tepki gösterirken, kalabalıkta gerginlik yaşandı.

Seçimlerde 330 oy alan Karacan, il başkanı oldu. Aydın 226, Tayfur ise 67 oy aldı.

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