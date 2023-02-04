Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Luiz Adriano

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp, Maxim, Markovic, Figueiredo

Gol: Dk. 29 Fredy (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 2 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 34 Larsson, Dk 45+4 Fernando (Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

24. dakikada Luiz Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Figueiredo'nun sert şutunda, kaleci Leite uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topla ön direk hizasında buluşan Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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