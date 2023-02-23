Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar yaşadıklarını anlattı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a gönüllü giden ve şifa dağıtmak için gece gündüz mücadele veren doktorlar, depremzedelerin gönüllerine de dokunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından farklı illerden doktorlar, gönüllü olarak Adıyaman'a gitti.

Zorlu hava koşullarına rağmen kent merkezi ve ilçelerindeki hastanelerde görevlendirilen doktorlar, 7 gün boyunca enkazdan çıkarılan yaralıların tedavisini yaptı, ihtiyaç duyulan hastaların ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Ekipler, yaralıların hayatını kurtarmak için mücadele etmelerinin yanı sıra gönüllerine de dokunarak, moral, motivasyon sağlamaya, maddi ve manevi destek vermeye çalıştı.

Görev süreleri dolan, aralarında Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta başta olmak üzere farklı illerden 137 kişilik sağlık ekibi, Antalya Havalimanı'na geldi. Burada sevdikleri tarafından karşılanan ekip, ilk fırsatta tekrar deprem bölgesine gitmeyi hedefliyor.

Sandıklı Devlet Hastanesinden anestezi uzmanı Elif Aşıcı, AA muhabirine, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Devlet Hastanesinde, Ağrı'dan gelen ekipten görevi devraldıklarını söyledi.

Yaralanan ve vefat eden sağlık çalışanlarının da olduğunu anlatan Aşıcı, "Çocuk hastalarımız vardı. Elif isminde bir çocuğu 14. gün ameliyat edebildik. Zor bir süreçti. Oradaki sağlıkçı arkadaşlarımız depremzedeydi. Ülkenin her yerinden gelen meslektaşlarımız çok emek veriyor. Eğer ihtiyaç olursa gönüllü olarak tekrar hemen yola çıkarız." diye konuştu.

- "Hep birlikte o yaraları sarmamız gerekiyor"

Çocuk doktoru Aycan Çelebi de bölgedeki tüm zorluklara rağmen hastalara yardımcı oldukları için kendilerini iyi hissettiklerini aktardı.

İnsanların yardıma ihtiyacı olduğunu anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bir gülümsemenize bile orada insanların ihtiyacı var. Orada olduğumuz süreçte zor gelen hiçbir şey olmadı. Deprem bölgesine giden her arkadaşımız bir daha gitmek istiyor. Hep birlikte o yaraları sarmamız gerekiyor. Umarım elimizi hiç çekmeyiz çünkü hepimize ihtiyaçları var. Yaraları sarmak için bir hafta mücadele ettik. Yoğun bakımda tedavi ettiğimiz üç depremzede çocuğumuzu sağlıkla taburcu etmek güzeldi. Şifa bulmaları için çabaladık."

Pratisyen Hekim Akif Şahiner ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde görevi devraldıklarını, bir hafta hastaların tedavisini üstlendiklerini söyledi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gitmek için çok çabaladığını ancak ilk etapta uzman ekibin gönderildiğini hatırlatan Şahiner, tekrar bölgeye giderek, şifa dağıtmak istediğini vurguladı.

Bronşit, zatürre rahatsızlığı bulanan çocuk hastaları da tedavi ettiklerini vurgulayan Şahiner, "Enkazdan çıkarılan durumu ağır olan hastalarımız da vardı. Tıbbi imkanlarla tüm hastalara maddi ve manevi dokunmaya çalıştık, psikolojik destek de verdik. Oranın halkı çok misafirperver. Sanki yardıma gelen onlarmış gibi bize hep destek oldular. Kalacak yer, yiyecek, içecek konusunda kendilerine ait olan her şeyi bizimle paylaştılar." diye konuştu.

Aile hekimi Muammer Topuz ise ekip olarak Adıyaman'da UMKE bünyesindeki sahra hastanelerinde, kamu hastanelerinin acil ve diğer servislerinde çalıştıklarını bildirdi.

Depremden zarar gören sağlık çalışanlarının yerine görev yapmaya çalıştıklarını belirten Topuz, "Artan sağlık hizmetini karşılamak üzere gönüllü olarak gittik. Orada konaklama imkanı, kişisel ihtiyaçlarımızın karşılanması gibi bir beklentimiz yoktu. Kahta Devlet Hastanesinde teveccühle karşılandık. Bizi hepsi bağrına bastı, büyük misafirperverlik gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Acil serviste günlük 1600-1800 civarında hastaya hizmet verdiklerine değinen Topuz, kalp krizleri, inmeler, depremden dolayı travması bulunan, üst solunum yolu, mide ve bağırsak enfeksiyonu vakalarının daha çok olduğunu dile getirdi.

Pratisyen hekim Nazmiye Büşra Tosun, hastalara her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, hafızalarına kazınan anılar yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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