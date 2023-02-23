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ANTALYA (AA) - Antalya'da yediemin deposunda imha edilmiş gösterilen 3 bin 48 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan depo sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Yıldız Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda, resmi olarak imha edilmiş gösterilen kaçak içkilerin piyasaya sürülmek için tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adresteki depoya jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede, resmi belgede imha edilmiş gösterilen 3 bin 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler, depo sahibi, Muratpaşa Belediye Meclisinin İYİ Partili üyesi K.K'yi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına aldı. Milli Emlak'ta memur olarak çalıştıkları belirlenen diğer şüpheliler M.O.B ve V.A. hakkında ise "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Görevi nedeniyle suç işlediği" iddia edilen diğer iki şüphelinin ise memur suçları kapsamında soruşturmaları sürüyor.



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