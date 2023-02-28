Alanya'da sahilde ölü 2 caretta caretta bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Alanya ilçesinde sahilin farklı yerlerinde ölü 2 caretta caretta bulundu.

Kleopatra Plajı ve Okurcalar Mahallesi'ndeki sahilde hareketsiz 2 deniz kaplumbağası olduğunu gören vatandaşlar, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine haber verdi.

Başında yara tespit edilen kaplumbağaların öldüğü belirlendi. Deniz kaplumbağaları, yetkililer tarafından uygun bir alana gömüldü.

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