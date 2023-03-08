Enkazda kızına siper olan anne, hastanede eşinin başından ayrılmıyor

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Hatay'da, Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılınca 6 yaşındaki kızına kendisini siper eden ve 70'inci saatte kurtarılan kadın, Antalya'da tedavi gören eşinin başından ayrılmıyor.

Antakya ilçesinde İbrahim ve İmen İri çiftinin 3 çocuklarıyla birlikte yaşadıkları 4 katlı bina depremde yıkıldı. İbrahim İri, 8 ve 13 yaşındaki oğullarını yıkılan bölümden dışarıya iterek kurtardı.

Bu sırada üzerine enkaz düşen baba, 1,5 gün sonra çıkarılarak Hatay Dörtyol Devlet Hastanesine, ardından Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

Anne İmen İri de deprem sırasında 6 yaşındaki Hira Nur'un üzerine kapanarak, kızını korumaya çalıştı. Evlerinin üzerine yıkılması sonucu enkazda kalan anne ile kızı, 70'inci saatte jandarma ekiplerince çıkarılarak Adana Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada operasyonlar geçiren kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve omuriliğindeki yaralanma nedeniyle yürüyemeyen eşi için Antalya'ya geldi. Önce kızına kendisini siper eden kadın, şimdi de hastanede başından ayrılmadığı eşine tekrar yürüyebilmesi için destek oluyor.

İstanbul'da yakınlarının yanına gönderdikleri üç çocuğuyla telefonla görüşen çift, bir an önce evlatlarına kavuşmak istiyor.

Aslen Suriyeli olduğunu belirten İmen İri, AA muhabirine, enkazın altındayken sürekli dua ettiğini söyledi.

Kendilerine su ikram edildiğini anlatan İri, "Jandarma geldi, bizi kurtardı. Deprem sırasında kızımın üzerine kapandım. Kızım üç gün kucağımda kaldı, Allah'a şükür şu an hayatta. Bina bir anda yıkıldı." diye konuştu.

- "O enkazdan çıkmak mucizenin ötesiydi"

İbrahim İri ise deprem sırasında üst katında oturdukları dört katlı binanın tek kata dönüştüğünü, iki çocuğunu dışarıya iterek kurtardığını ifade etti.

Eşinin de kızlarını korumak için kendisini siper ettiğini anlatan İri, şunları kaydetti:

"Kızımın başında sadece küçük yaralar var. Onu eşim kurtardı. Eşim beyin kanaması geçirdi, hastanedeki tedavisi tamamlanmadan Antalya'ya benim yanıma geldi. Anneler böyle işte. Çocuklarıma zarar gelmesin diye iterken kendim sıkıştım. Onlar iyi olsun da. O enkazdan çıkmak mucizenin ötesiydi. O binadan sadece biz, komşunun oğlu ile annesi kurtulabildi. 1,5 gün enkazda kaldım, belimden aşağısını hissetmiyorum. Tek varlığım olan çocuklarım şükür hayatta."

İstanbul'daki çocuklarının yanına gitmeyi istediğini vurgulayan İri, "Üç haftadır burada tedavi görüyorum. Fizik tedavi de başladı. Bir daha yürüyebilir miyim, bilmiyorum. Enkazda sıkıştığımda felç olduğumu hissetmiştim. İnşallah iyi olacak. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin." dedi.

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