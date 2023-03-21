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AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Keyik, milletvekili aday adayı oldu

AA

AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Keyik, milletvekili aday adayı oldu

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, partisinden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Ayşe Keyik Yılmaz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" ile yola çıktıklarını kaydetti.

Antalya'dan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermek için sürekli sahada olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Çıktığımız bu kutlu yolda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya milletvekili aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Rabbim, ülkemize milletimize ve Antalya'mıza hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın aday adaylığı dosyasını, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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