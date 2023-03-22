Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından toplam 24 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile silahla yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



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