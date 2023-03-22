ASKON Antalya İl Başkanlığına iş insanı Onur Kacar atandı

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ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanlığına iş insanı Onur Kacar getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışı şube ağlarıyla 8 binin üzerinde iş insanı, 20 bin üye işletmesiyle 1 milyon kişiye istihdam sağlayan ve üyeleri vasıtasıyla da 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan ASKON'da Antalya teşkilatında görev değişikliği yapıldı.

Genel merkez kararıyla atanan Kacar, yaptığı açıklamada, ASKON'un misyon ve vizyonu kapsamında yönetim ve üyelerle Antalya ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yarınların güçlü Türkiye'sinin inşası yolunda ASKON bayrağını daha da ilerilere taşımaya gayret edeceklerini vurgulayan Kacar, atama kararından dolayı ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'a, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman'a ve görevi devraldığı eski başkan Cahit Urfan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kacar, ramazan ayının da tüm İslam alemine mübarek olmasını diledi.

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