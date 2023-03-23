Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mesut A. yönetimindeki 07 B 1985 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı Menzil Kavşağı'nda, İbrahim Ç. idaresindeki 07 AAU 08 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Ayşe Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demir kesme makinesiyle İbrahim ve Ayşe Ç. çiftini sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı.



Sedyeye alınan kadının üşümemesi için itfaiye eri, montunu yaralının üzerine örttü.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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