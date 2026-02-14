Canlı
        Haberleri

        GÜNCELLEME - Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle tam doluluğa ulaştığı için kontrollü salım yapılan Dim Barajı'nın çevresinde su baskını yaşanan evler boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:31
        GÜNCELLEME - Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle tam doluluğa ulaştığı için kontrollü salım yapılan Dim Barajı'nın çevresinde su baskını yaşanan evler boşaltıldı.

        Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.

        Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.

        Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

        Debisi yükselen derede suya kapılmak üzere olan köpek, piknik işletmesi çalışanları tarafından çatıdan uzanılarak patilerinden yakalandı ve dikkatlice yukarı çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anı başka biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

        - Baraj kotu 168,91 metreye ulaştı

        Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği belirtildi.

        Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."

        Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.

        Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu kaydedildi.

        - Toprak kayması riski olan 13 bina tahliye edildi

        Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar sonrası Küçükhasbahçe ve Büyükhasbahçe mahallelerinde 13 bina toprak kayması riski nedeniyle tahliye edildi.

        Açıklamada, evlerdeki vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde ihtiyaçları karşılanarak, misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.

        Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün saat 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

