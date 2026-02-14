Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:42
        Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, bugün çok ihtiyaçları olan 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, "Maça iyi başladık. Pozisyonlara girdik. Maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Golü de attık. İkinci golü atabilmek için daha fazla şans da yakaladık." dedi.

        Konyaspor'un ilk yarıya 3'lü savunmayla başladığını dile getiren Pereira, "İkinci yarıda 4'lü oyun kurdular. Buna adapte olmamız gerekti. İkinci golü bulduktan çok kısa bir süre sonra golü yedik ve 2-1 oldu. Ondan sonra geçişler bulduk. Mounie ile gol atabileceğimiz pozisyonlar oldu. Daha fazla gol atmayı hak ettik ama galibiyetten dolayı mutluyum." diye konuştu.


        Joao Pereira, kaleye daha fazla şut çektiklerini ve daha fazla net pozisyona girdiklerini vurgulayarak, "Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

