Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulundu. Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde yakınlarıyla piknik yapan Alzheimer hastası B.B'nin kaybolması üzerine yetkililerden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile asayiş timleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu B.B'yi kaybolduğu yerden 1,5 kilometre uzaklıkta buldu. Düşmeye bağlı başında yara olduğu tespit edilen Alzheimer hastası, sağlık kontrolünden geçirilerek yakınlarına teslim edildi.

