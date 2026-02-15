Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 00:24 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:24
        Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulundu.


        Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde yakınlarıyla piknik yapan Alzheimer hastası B.B'nin kaybolması üzerine yetkililerden yardım istendi.


        Bölgeye sevk edilen Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile asayiş timleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu B.B'yi kaybolduğu yerden 1,5 kilometre uzaklıkta buldu.


        Düşmeye bağlı başında yara olduğu tespit edilen Alzheimer hastası, sağlık kontrolünden geçirilerek yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

