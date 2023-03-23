Alanya Üniversitesinden akademisyenlere, tezlerinizi patentle korumaya alın uyarısı

ANTALYA (AA) - Girişimci ve Ticarileştirme Uzmanı Kübra Gökduman, akademisyenler için patent başvurularının çok önemli olduğunu belirterek, "Bir mağduriyet yaşanmaması için akademisyenlere ait tezlerin koruma altına alınması şart." dedi.

Girişimci ve Ticarileştirme Uzmanı Kübra Gökduman, Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi'nin (Alanya TTO) düzenlediği çevrimiçi seminerde, patent, faydalı model ve tasarım modelleri başvuruları hakkında bilgiler aktardı.

Gökduman, akademisyenlerin yazdığı tezlerin fikri mülkiyet ortamında takip edildiğini belirterek, bunların mutlaka koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Akademisyen, personel ve rektörlük arasındaki buluş bildirim sürecine değinen Gökduman, şöyle konuştu:



"Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler bilginin sunumu, bilgisayar programları, zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler buluş niteliğinde sayılmaz. Bu yöntemler patentle değil, telif hakkı ile korumaya alınır. Bitki çeşitleri ve hayvan türlerine ilişkin biyolojik işlemler, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri, cerrahi işlemler, insan bedeninin öğelerden birinin keşfi, insan veya hayvan klonlama ve genetik kimlik değiştirme patentle korunamaz."

Bilgi hırsızlığının ve kopyalanmanın önüne patent alınarak geçilebileceğini anlatan Gökduman, aynı zamanda buluşun başkası tarafından üretilmesi ve satılmasının da engelleyeceğini belirtti.

Patent ile başta teknolojik lisanslama olmak üzere birçok fırsatlardan faydalanma durumunu ortaya çıkardığını aktaran Gökduman, "Özellikle akademisyenler için patent başvuruları çok önemli. Tüm yukarıdaki artıların yanında patent başvurusu, akademisyenlerin, doçentlik başvurularında hızlı sonuç almasına ve puanlarının artmasına da yardımcı oluyor." diye konuştu.

Akademisyenlere yayın yapmadan önce ilgili yayın birimine mutlaka patent bildirimini yapmaları gerektiği uyarısında da bulunan Gökduman, kaleme alınan yayının patente konu olup olmayacağının mutlaka uzman bir kişiye sorularak öğrenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gökduman, Çalışan Buluşları Kanunu'na göre akademisyen, personel ve öğrenci fark etmeksizin ortada bir buluş varsa, bunun bildirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Patent alınan veya yapılan çalışmalarda hocaların ve öğrencilerin tezlerinin telife konup olup olmadığı çevrimiçi ortamlarda takip edilmektedir. Dolayısıyla bir mağduriyet yaşamamanız için akademisyenlere ait tezlerin mutlaka koruma altına alınması şart. Eğer patent başvurusunu yapmayı unuttuysanız, 'rüçhan süresi' denilen hakla bir yıl içerisinde yayının patent başvurusunu yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

- Güner: "Akademisyenler akademik yükseltilme kriterlerinde avantaj sağlayabilirler"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ise akademisyenlerde, patent farkındalığının artırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Akademisyenlerin buluş değeri ve kariyeri için patent farkındalığının kritik önem taşıdığını dile getiren Güner; "Akademisyenler, yaptıkları buluşları, patentle koruma altına alarak bilgi hırsızlığı ve kopyalamaya karşı koruyabilirler. Patent aldıklarında, buluşlarının başkası tarafından üretilmesi ve satılması önlenir ve rakiplerine karşı daha güçlü bir konuma sahip olurlar. Ayrıca, lisanslama ve devir fırsatları ortaya çıkar. Özellikle patent başvurusu yaparak buluşlarını koruma altına alan akademisyenler akademik yükseltilme kriterlerinde avantaj sağlayabiliyor. Sonuç olarak, patent almak akademisyenlerin yaptıkları araştırmaların ve buluşların değerini korumak ve kariyerlerini geliştirmek için önemlidir." açıklamasında bulundu.

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