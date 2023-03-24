Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da yapılacak

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ANTALYA (AA) - Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı, 25-26 Mart tarihlerinde Uluslararası Kleopatra Kriteryum ve UCI 1.2 Me Grand Prix Syedra Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Turizmi Derneği'nin organize ettiği, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde de bulunan organizasyon Alanya sınırları içerisinde yapılacak.



Toplam 149 kilometrelik yarışta, yerli ve yabancı 348 sporcu mücadele edecek.

Uluslararası Kleopatra Yarışları, Elit Erkek, Elite Kadınlar ve Genç Erkekler, Genç Kadınlar kategorilerinde, UCI 1.2 Me Grand Prix Syedra Antik Kenti Yarışı ise Elit Erkek kategorisinde gerçekleştirilecek.

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