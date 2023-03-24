Antalya'da depremzedeler yaşadıkları travmayı tiyatroyla atlatmaya çalışıyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında aileleriyle konuk edilen depremzedelere sanat ve eğitici etkinlikleriyle destek olunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğündeki "Tiyatro İyileştirir, Birleştirir" projesiyle, Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Toplulukları, Akdeniz Üniversitesi Mezunları ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri el birliğinde depremzedelere sanatsal etkinliklerle destek vermek için tiyatro gösterileri sahneleniyor.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Burak Yiğit, çocukların rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla tiyatro gösterileri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tiyatro gösterilerinin ardından hem çocuklardan hem de yetişkinlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yiğit, "Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları hep birlikte afetzede çocuklarımıza ve velilerimize bir nebze olsun moral vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tiyatro oyunları sahnelediklerini, oyun ve doğaçlama gösteriler gerçekleştirdiklerini aktaran Yiğit, tiyatronun iyileştirme ve birleştirme düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Depremzedelerin gösterilerden sonra çok mutlu olduğunu aktaran Yiğit şunları kaydetti:



"Hem çocukları hem de aileleri belli bir zaman diliminde de olsa güldürebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Oyunlarımız hem çocuklar hem de aileler için moral kaynağı oluyor. Biz de çok eğleniyoruz, izleyenlerimiz de. Onları mutlu etmek bize de çok iyi geliyor. Tiyatro iyileştirir, birleştirir diyoruz. Oyun sırasında ve sonrasında bu sözün doğruluğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu görülmeye değer."





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