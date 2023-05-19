Cemil Meriç Kütüphanesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binası restore edilerek oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin kuruluş yıl dönümü okur buluşması ve pilav günü etkinliğiyle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2021'de hizmete sunulan kütüphanenin ikinci yılında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Cemil Meriç Kütüphanesi'nde, 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da okur buluşması ve pilav günü yapılacak.

Mini müzik dinletilerinin de yer alacağı etkinliklerde, okurları ve kitap bağışçıları bir araya gelecek.





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