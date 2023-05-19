Antalya'da 345 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılığı yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce zanlı D.A'nin ikametinde yapılan aramada, 345 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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