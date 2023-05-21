Kepez'de Anne ve Çocuk Festivali düzenlendi

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ANTALYA(AA) - Kepez ilçesinde engelli çocuklar ve aileleri için Anne ve Çocuk Festivali adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.



Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ile Kadın Destek Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAGÜÇ) işbirliğiyle Tek Sarnıç Park'ta düzenlenen etkinliğe çok sayıda özel çocuk ailesiyle katıldı.



Organizasyonda seramik el boyama workshopları, zoomba, uzman söyleşiler, palyaço gösterisi ve sürpriz yarışmalar yapıldı.

Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle engelli bireyler ile annelerinin sosyalleşmesi ve farkındalık oluşturmanın amaçlandığı belirtildi.



Katılımcılar, etkinliğe ev sahipliği yapan Kepez Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



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