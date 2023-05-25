Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşılan şüpheliler D.T. ve A.V'nin Muratpaşa ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda vakumlu poşetler içerisinde 8 kilo 515 gram esrar, 20 gram kokain ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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