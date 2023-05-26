Serik'te kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde 9 Mart İlkokullu öğrencileri tarafından okul yararına kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi.

9 Mart İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şenlikte öğrenci velileri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlanan yiyecek ve ürünler satışa sunuldu. Satılan ürünlerden elde edilen gelir okul ihtiyaçları için kullanılacak.

Okul müdürü İsmail Kahya, katılımlarından dolayı tüm velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Gün boyunca devam eden şenlikte katılımcılar doyasıya eğlendi.

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