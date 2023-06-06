Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım" voleybol turnuvası düzenlenecek

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, "Sağlık İçin Filede Buluşalım" 7. Geleneksel Voleybol Turnuvası organize edecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre turnuva, 12 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Organizasyona, kamu kurum ve kuruluşları erkek ve kadın takımlarıyla katılabilecek.

Voleybol turnuvasındaki müsabakalar, uluslararası oyun kuralları ve kendi özel yönetmeliği esaslarına uygun olarak oynanacak.

Organizasyonun takım sayısına göre temmuz ayında sona ermesi planlanıyor.





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