Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:16
        Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen iki yılda bölgedeki yaralar sarıldı, hayat normale döndü.

        Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 7 kişinin öldüğü, 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü günlerce süren yangının üzerinden iki yıl geçti.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün yeşillendirme çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve atılan tohumlarla doğa kendini yenilemeye başladı. Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında ağaçlandırma çalışmaları bitti.

        - "Devletimiz her zaman için bizim yanımızda oldu"

        Yangının en fazla hasar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evi zarar gören vatandaşlardan Ahmet Çatal, AA muhabirine, yangından kısa bir süre sonra yaraların devlet eliyle sarıldığını söyledi.

        O dönemde oldukça zor günler geçirdiklerini anlatan Çatal, "Her şey bitti sandık. Her taraf kapkaranlık, çöl gibi şey gibi oldu. Aklımız başımızdan gitti. Birbirimizi göremez olduk. O şekilde bir fırtına, bir duman, bir alev, canımızı zor kurtardık. Allah razı olsun devlet evlerimizi yaptı. Paralarımızı verdi. Her türlü yardımı yaptı. Eşyalarımızı aldık. Motoru yananlara motor verildi. Eksik olmasınlar." diye konuştu.

        Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız da devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

        Yangında bölgenin büyük zarar aldığını hatırlatan Cansız, "28 Temmuz'da Manavgat'ta çok büyük bir yangın yaşandı. Yangının olduğu ilk gün dünyanın sonu gibiydi. Ama iki yıl sonra burada evlerimiz dahil olmak üzere her şey yapıldı. Traktörü yanan kişilere traktör verildi. Devletimiz köy konağımızı, okulumuzu yaptırdı. Ağaçlarımız yandı, tekrar ekildi. Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir şekilde çalışma yaptı. Şimdi her şey yeşermeye başladı. Gerçekten devletimiz bize çok yardımcı oldu. İlk anda 'devlet sizi kandırır, yapmaz, yalan söyler' dediler ama devletimiz her zaman için bizim yanımızda oldu. Daha bu evlerden beş kuruş para alınmadı." ifadelerini kullandı.

        Mahallede evi yanan Alman vatandaşı Thorsten Keilberg ise "Yangın çok kötüydü ama Türkiye en doğru şekilde bizlere yardımda bulundu. Yeni evler yapıldı. Almanya'da bu mümkün değil. Önemli olan sonrasında da yardımların devam etmesidir. Ve bu burada çok hızlı oldu. İki gün sonra bize yardım sözü verildi. Zaten 3 ay sonra TOKİ yeni evleri inşa etmeye başladı" şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!

        Benzer Haberler

        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
        Burdur'da hububat tarlasında çıkan yangın ormana sıçradı
        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Kaş'ta yol kenarında 2 dağ keçisi görüntülendi
        Kaş'ta yol kenarında 2 dağ keçisi görüntülendi
        Kemer'deki orman yangını 5'inci günde kontrol altına alındı (2)
        Kemer'deki orman yangını 5'inci günde kontrol altına alındı (2)
        10 milyon dolarlık ihracat yapan fabrika yandı (2) - Yeniden
        10 milyon dolarlık ihracat yapan fabrika yandı (2) - Yeniden
        GÜNCELLEME - Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü