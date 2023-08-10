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        Yaşam parkının maskotu ikiz aslan yavruları için "Hoş geldin partisi" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:43
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        Yaşam parkının maskotu ikiz aslan yavruları için "Hoş geldin partisi" düzenlendi
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        ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Berkem Aslan Diyarı'nda dünyaya gelen ve sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline gelen 4 günlük ikiz aslan yavruları için "Hoş geldin partisi" düzenlendi.

        Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı çok sayıda aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yaşam parkında yavru sevinci yaşanıyor.

        Doğal yaşam parkında bulunan bir dişi aslan 4 gün önce ikiz yavru doğurdu.

        Anne sütü ile beslenen, zaman zaman da veteriner gözetiminde destek mama verilen ikiz yavrular, yaşam parkının ilgi odağı haline geldi.

        - Yaş pastalı, balonlu parti yapıldı

        Yaşam parkı yetkilileri, 10 Ağustos Dünya Aslan Günü dolayısıyla 4 günlük ikiz aslan yavruları için "Hoş geldin" partisi düzenledi. Parkın içerisinde oluşturulan bir alan balonlarla süslenirken, ikiz aslanlar için veterinerler yaş pasta kesti.

        Veteriner Beyza Döne, AA muhabirine, aslan parkında altız yavruların ardından ikiz yavru sevinci yaşadıklarını söyledi.

        Doğumlarının 10 Ağustos Dünya Aslan Günü öncesinde olması nedeniyle doğum günü pastası kestiklerini ifade eden Döne, "Aslanlarımıza parti ile 'hoş geldin' dedik. Altız aslanlardan sonra ikiz yavrularımız da büyük dikkat çekiyor. Aslan yavrularımız çok sağlıklı. Çok küçük oldukları için birbirleriyle oyunlar oynuyorlar. Sevimli hareketleri ile bütün dikkatleri üzerlerine çekiyorlar." dedi.

        Döne, yavruların isminin sosyal medyada yapılacak oylama sonrası belirleneceğini kaydetti.

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