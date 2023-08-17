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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde şehit adı verilen parka isim tabelasının asılmadığı iddiası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:35
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde şehit adı verilen parka isim tabelasının asılmadığı iddiası
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        ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, haziran ayı belediye meclisinde alınan kararla ilçedeki bir parka verilen Şehit Astsubay Esma Çevik isminin tabelasının henüz asılmadığını ifade etti.

        Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, Sarısu Mahallesi'ndeki parka Şehit Astsubay Esma Çevik isminin verilmesini önerdiklerini hatırlattı. AK Parti'li belediye meclis üyelerinin önerge verdiğini kaydeden Bayar, Şehit Astsubay Esma Çevik isminin kabul edilmesi için kampanyalar yürüttüklerini ve vatandaşlardan 10 bin imza topladıklarını belirtti.

        Esma Çevik'in isminin 3 yıl süren çabaları sonucu parka verildiğini aktaran Bayar, şunları kaydetti:

        "Belediye meclisinin aldığı karara rağmen uzun bir zamandır parka Şehit Astsubay Esma Çevik adı yazılmadı. Bunun nedenini merak ediyoruz. Vatan uğruna canını feda etmiş bir şehidimizin adının verilmesini istemek kadar doğal ne olabilir? Bizler de parkın isimsiz bir park olmadığını, adının Şehit Astsubay Esma Çevik olduğunu hatırlatan pankart hazırladık ve parka astık. Umarım bir an önce parkın adının yazılı olduğu tabelayı yakın zamanda görürüz."

        Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada ise Şehit Esma Çevik'in isminin yazılı olduğu tabelanın hazırlanmakta olduğu, yakın zamanda da parka asılacağı bildirildi.

        Konyaaltı'nda çocuk parkına "Korkmaz Tedik" ismi verilmesi ilçe belediyesinin 2020 yılı aralık ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li üyelerin karşı oylarına rağmen kabul edilmiş, karar Kaymakamlık tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine başlayan tartışmaların ardından Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yaparken 2019 yılında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi önerilmiş, parka şehidin adının verilmesi 2023 haziran ayı belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti.

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