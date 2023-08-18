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        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:42
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        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve suçlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ekipler, çevrim içi alışverişlerdeki sahte siteler, telefona gelen sahte mesajlar üzerinden alışveriş, sahte müşteri hizmetleri numaraları konularında vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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