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        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 23:33
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        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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        ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğer futbolcular ise U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.

        Akdeniz ekibi hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü yapacağı çift idmanla devam edecek.

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